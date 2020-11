Rafał Trzaskowski zakażony koronawirusem? Prezydent Warszawy poinformował, że rozpoczyna samoizolację

Włodarz Warszawy jest kolejnym już politykiem, który decyduje się na taki krok. Z chorobą mieli kontakt do tej pory m.in. były minister zdrowia, Łukasz Szumowski, rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar, wicemarszałek sejmu Piotr Zgorzelski, minister środowiska Michał Woś czy obecny minister edukacji Przemysław Czarnek. Koronawirusem zaraził się także prezydent Andrzej Duda.

Przypomnijmy, że prezydent Trzaskowski w ostatnich dniach uczestniczył w Strajkach Kobiet. Uwagę zwróciła na to radna Warszawy z klubu PIS - Olga Semeniuk. - Panie prezydencie, to po pana nieodpowiedzialnym wyjściu na ulicę? To za kilkanaście dni kolejny strajk uliczny? - komentuje na gorąco.