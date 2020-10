Rafał Trzaskowski powołał nowy ruch społeczny. „Chcemy Polski, w której prawo jest fundamentem działania państwa”

W trakcie swojego wystąpienia Trzaskowski apelował o wspólne działanie na rzecz walki z epidemią koronawirusa. – Dziś premier i prezydent zamiast oskarżać lekarzy, zamiast lekceważyć nauczycieli, powinni w pierwszej kolejności wszystkim podziękować. Dać nam nadzieję. Zmobilizować do pracy. Zamiast mnożyć wzajemne pretensje, zjednoczyć nas do wspólnej pracy – mówił.

Założyciel nowego ruchu przekonywał, że nadszedł czas, aby „sprofesjonalizować politykę, wyposażyć opozycję w wiedzę oraz instrumenty konieczne do wygrywania wyborów”. - Zaplecze analityczne, platformy internetowe, bazy danych, instrumenty potrzebne do odkłamywania propagandowej machiny władzy. Konieczne jest stworzenie sieci powiązań polityków, organizacji społecznych, ekspertów, zwłaszcza w terenie, w którym dotarcie z przekazem opozycji jest trudniejsze – mówił.

Trzaskowski poruszył także problemy, z jakimi boryka się młodzież, stwierdzając, że to właśnie ona jest często pozbawiona wsparcia, szczególnie finansowego. - Chciałbym wszystkim im zaproponować fundusz grantowy. Każda, nawet nieformalna grupa młodzieży, która w swojej miejscowości chciałaby zrobić happening, szkolenie czy akcję informacyjną, może się do nas zwrócić. Na naszej stronie dostępny jest regulamin – wyjaśniał. - Będziemy udzielać dotacji przy minimum formalności od tysiąca do pięciu tysięcy złotych, dlatego że młodzież to najlepsi ambasadorzy kwestii klimatycznych. Oni pomogą nam skutecznie przekonać społeczeństwo, że o Ziemię musimy dbać, i będą pilnować nas, polityków – dodał prezydent stoicy.