Rafał Trzaskowski na podkomisji Kongresu USA. Co mówił?

"Próbują wymazać Wałęsę z podręczników. Możecie w to uwierzyć?

Prezydent Warszawy przedstawiał się jako ofiara władzy w Polsce. Skarżył się na media publiczne, które uniemożliwiły mu zwycięstwo w wyborach prezydenckich. Zaznaczył, że media publiczne w PRL były o wiele bardziej subtelne w swojej propagandzie niż obecne media rządowe. Jak podkreślał, media prywatne są w Polsce źle traktowane i uciszane.

W wystąpieniu polityka pojawił się zarzut pod adresem rządzących dot. pisania historii na nowo. – W listopadzie 1989 roku był w Kongresie USA Lech Wałęsa, który wygłosił na wspólnym posiedzeniu Kongresu Stanów Zjednoczonych słynne przemówienie "We the people". A dzisiaj rząd PiS próbuje wymazać Lecha Wałęsę z podręczników historii. Możecie w to uwierzyć? – pytał.