Rafał Maszewski: Powinniśmy być przygotowani na powodzie i na susze

Czeka nas lato ekstremalnych zjawisk pogodowych?

Tak się zaczęło to lato, że sporo mamy ekstremalnych zjawisk, począwszy od upałów, po silne burze. Te zjawiska się ze sobą przeplatają i są ze sobą oczywiście związane. Wygląda na to, że lipiec, a być może i sierpień będą kontynuować taką właśnie huśtawkę pogodową. Czyli dość często to bardzo gorące powietrze z południa, znad północnej Afryki będzie się do nas przedostawać, po czym chłodniejsze powietrze z zachodu będzie próbowało je wyprzeć w kierunku wschodnim. A to jest, rzecz jasna, świetna recepta na gwałtowne burze. Tak jak to się dzieje w ostatnich dniach – zatrzymał się nad Polską front chłodny, oddzielający upalne powietrze ze wschodu od zimniejszego z zachodu Europy i na tym froncie tworzą się gwałtowne burze z potężnymi opadami deszczu oraz gradu. W lipcu i sierpniu tych dni gorących, upalnych nie powinno brakować. Będzie ich zdecydowanie więcej niż zeszłego lata; zresztą już jest ich więcej i temperatury również są wyższe. Taka sytuacja pewnie będzie się utrzymywać; gorących dni i gorącego powietrza będzie sporo. A to oznacza, ma się rozumieć, że czasami będzie kilka dni suchych, słonecznych, ale często też będą pojawiać się burze, czy to frontowe, czy przy napływie bardziej wilgotnego gorącego powietrza – burze wewnątrz masowe. Generalnie czym wyższa temperatura tym więcej pary wodnej i energii w powietrzu, która czasami musi się rozładować w postaci ulewnego deszczu i burzy.