Rafał Jackiewicz: Teraz został mi już tylko cyrk...

Mimo wielu perypetii, tych w życiu prywatnym i zawodowym Jackiewicz nadal jednak wzbudza zainteresowanie, jak się okazuje nie tylko kibiców. Niedługo zaczynają się zdjęcia do filmu dokumentalnego z jego udziałem. Tam ma pokazać co dzieje się "za metą" czyli po zakończeniu sportowej kariery. Kiedy zadziały się rzeczy, które spowodowały, że znalazł się "na zakręcie"? A może to właśnie za nim odnajdzie swoją nową drogę? Rafał Jackiewicz szczerze i bez retuszu - koniecznie obejrzycie wywiad, jakiego udzielił naszej dziennikarce Izabelli Matczak.