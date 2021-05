Rafał Brzoska, prezesz InPost: Nasze przychody wzrosły aż o 93 proc.

Będzie kryterium dochodowe w 500 plus? Minister rodziny odpowiada

Jak wynika z danych udostępnionych przez InPost, firma w pierwszym kwartale 2021 zanotowała przychody w wysokości 793 mln zł, co oznacza wzrost o 93 proc. r/r. Skorygowany EBITDA wzrósł o 144 proc. do 332 mln zł, marża EBITDA wyniosła 41,9 proc. i zwiększyła się o 880 punktów bazowych w porównaniu do I kwartału 2020 r.

Firma chwali się, że wolumen przesyłek wzrósł o 97 proc. do 97 mln paczek. Jak wyjaśniono wpływ na wynik miało zwiększenie liczby Paczkomatów® o 46 proc. oraz liczby skrytek o 77 proc. r/r. Skorygowany EBITDA w Polsce wzrósł o 141 proc. przy marży 44,8 proc., co oznacza wzrost o 940 punktów bazowych r/r. Z kolei wolumen przesyłek międzynarodowych zwiększył się o 600 proc. do 1,4 mln paczek.