Radosław Pazura zaszczepił się przeciwko koronawirusowi poza kolejnością. "Nie żałuję"

Jak poinformował Polsat News, kolejnym artystą, który zaszczepił się w Szpitalu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, jest aktor Radosław Pazura. Aktor miał potwierdzić te doniesienia w rozmowie z portalem.

Aktor w Polsat News tłumaczył, że otrzymał z WUM zaproszenie do akcji promującej akcję szczepień. - Dostałem informację z WUM-u, że to pula szczepień oddzielna, dodatkowa, zupełnie niezależna od tej, która jest dedykowana strefie "zero"- tłumaczył.

Pazura przeczytał wiadomość, którą otrzymał od WUM 30 grudnia, w której znalazły się informacje dotyczące akcji promowania szczepień. Po zabiegu aktor otrzymał kolejną wiadomość od osoby koordynującej akcję szczepień: "Dziękuję, że został pan ambasadorem szczepień w WUM". Pazura tłumaczył, że promocja miała ruszyć 7 stycznia.

- Nie mam poczucia, że kogokolwiek wyparłem z kolejki, wręcz przeciwnie. Raczej się czułem wybranym do tego, żeby dobrze móc promować całą akcję szczepień, żeby to było wiarygodne i żeby miało to sens- tłumaczył na antenie.