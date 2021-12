Radosław Majdan: W Legii jest bałagan, klub tonie. Daję jeden procent szans na wyjście z grupy

Skąd biorą się obecne problemy Legii? Dużo słyszymy o libacjach piłkarzy, o braku motywacji na krajowym podwórku...

Nie chciałbym się podpisywać pod takimi stwierdzeniami, bo sam miałem przypadki w karierze, że ktoś coś zobaczył wyjętego z kontekstu i potem były pisane nieprawdziwe historie. Wydaje mi się, że nie docenili zespołów PKO Ekstraklasy. Komentowałem mecz Legii z Górnikiem Łęczną zanim o kryzysie było głośno i pamiętam, że pomyślałem sobie „To nie wygląda dobrze”. Jeśli Legia nie jest w stanie narzucić swojego stylu gry takim zespołom to mamy duży problem. Legia nie potrafi zdominować rywali posiadaniem piłki i tworzyć przy tym okazje. Jednocześnie są strasznie podatni na kontrataki. Nie ma liderów w zespole, a nowi piłkarze z miejsca nimi nie zostaną. Domagoj Antolić i Marko Vesović nie dostali nowych umów, a byli ważnymi piłkarzami w drużynie, a w ich miejsce przychodzą nowi, niesprawdzeni obcokrajowcy. Dla mnie jest to niezrozumiałe. Wydaje mi się, że nie ma nici porozumienia między trenerem, prezesem, a dyrektorem sportowym. Czesław Michniewicz był widocznie rozczarowany tym co miał, a prezes przyglądał się ruchom dyrektora sportowego i potem go zwolnił.