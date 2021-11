Radosław Fogiel o kryzysie migracyjnym: Granica państwa to nie drzwi obrotowe do supermarketu

Wicerzecznik Prawa i Sprawiedliwości Radosław Fogiel odniósł się na antenie radiowej Jedynki do sytuacji na granicy polsko-białoruskiej.

Stwierdził, że "sytuacja na wschodniej granicy jest cały czas monitorowana przez polskie służby i tu nie można niczego zostawić przypadkowi". - Jeśli wpuścimy nielegalnych migrantów, to większość z nich ruszy w kierunku Niemiec, a ci odeślą ich do Polski i zostaniemy z milionem takich migrantów, bo Białoruś nie przyjmie ich ponownie - powiedział wicerzecznik PiS.

– Może na początek warto, skoro zarzut dotyczy, że my nie wpuszczamy przez granicę każdego, kto wyrazi taką wolę, może warto wrócić do spraw podstawowych, czym jest i czemu służy granica państwa. Otóż to nie są drzwi obrotowe, do supermarketu, to jest granica polskiego państwa i w tym wypadku również granica Unii Europejskiej i są procedury przekraczania granic, ale one na pewno nie polegają na nielegalnym przedzieraniu się poza przejściem granicznym – podkreślił.