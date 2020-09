Radosław Fogiel: Na ten moment negocjacje są zawieszone. W sprawie kilku osób toczą się postępowania wyjaśniające

Jak tłumaczył, "przepis, o którym mowa, nie był kontrowersyjny, nie zapewniał bezkarności przestępcom i powstał w uzgodnieniu z Solidarną Polską" stwierdził odnosząc się do tzw. ustawy covidowej, która została wycofana z prac Sejmu. - Chcemy podkreślić, że nie był to przepis kontrowersyjny w przeciwieństwie do tego w jaki sposób był on komentowany- mówił Fogiel. - To nie jest przepis zapewniający bezkarność przestępcom- dodał.

- Politycy Solidarnej Polski ustawili się w jednym rzędzie z tymi, którzy atakowali Zjednoczoną Prawicę. Środki i kierunek działań zaprezentowane podobne - stwierdził Fogiel podczas konferencji. - Źródłem niejasności w Zjednoczonej Prawicy nie jest sprawa ochrony zwierząt, to jest tylko temat. Pokazało to jednak pewne różnice między nami - dodał.

Jak wyjaśniał, chodzi o "rozszerzenie stanu wyższej konieczności". Przypomniał, że takie rozwiązanie funkcjonuje w obiegu prawnym. - Chodzi o rozszerzenie z uwagi na pandemię koronawirusa. Ta regulacja miała na celu to, że dobro i życie ludzkie zawsze były i są i będą ważniejsze, niż kwestie proceduralne. Niech państwo przypomną sobie sytuacje z początku marca i kwietnia, tego co się działo w Hiszpanii, We Włoszech. Jak tragiczna była sytuacja tam. Chodzi więc nam o zapewnienie środków ochrony dla lekarzy i szeregu innych podmiotów - tłumaczył i dodał, że "taka jest intencja tego przepisu, absurdalne są inne insynuacje".

Co dalej z koalicją? - Koalicja może działać wtedy, gdy tworzące ją podmioty mają wspólny cel i idą w jednym kierunku. Nie próbują forsować swoich odmiennych koncepcji programowych - zwrócił uwagę Fogiel i dodał, że decyzję co do przyszłości koalicji podejmie kierownictwo partii w ciągu kilku najbliższych dni.