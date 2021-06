Radość na Słowacji: Latający samochód odbył lot testowy między lotniskami międzynarodowymi

Prototypowy latający samochód wykonał 35-minutowy lot między międzynarodowymi lotniskami w Nitrze i Bratysławie na Słowacji. Hybrydowy samochód-samolot AirCar jest wyposażony w silnik BMW i zasilany jest zwykłym paliwem.

Jego twórca, profesor Stefan Klein, mówi, że jego dzieło może przelecieć tysiąc km na wysokości 2500 metrów. Jak dotąd przeleciał on już 40 godzin w powietrzu.

Przejście z samochodu w samolot zajmuje dwie minuty i 15 sekund. Wąskie skrzydła składają się wzdłuż boków samochodu. Prof. Klein zjechał tym wehikułem prosto z pasa startowego i przyjechał do miasta, obserwowany przez zaproszonych reporterów.

Opisał to doświadczenie, jako normalne i bardzo przyjemne. W powietrzu pojazd osiągnął prędkość przelotową 170 km/h. Może przewozić dwie osoby, przy łącznym limicie wagowym 200 kg. W przeciwieństwie do prototypów dron-taksówek nie może startować i lądować pionowo, dlatego wymaga pasa startowego.

Rodzący się rynek latających samochodów wiąże się z dużymi oczekiwaniami, jako wizjonerski punkt orientacyjny przyszłości. W 2019 firma konsultingowa Morgan Stanley oceniła, że sektor ten może być wart 1,5 biliona dolarów do 2040 roku.