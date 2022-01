Radny chce odwołania burmistrza Wielunia! Chodzi o galę Najmana i Słowika MMA VIP

Były przewodniczący Rady Miejskiej w Wieluniu chce odwołania Pawła Okrasy z funkcji burmistrza Wielunia. Radny Tomasz Akulicz poinformował o tym na sesji w czwartek 27 stycznia.

To pokłosie zgody Okrasy na organizowanie w mieście gali MMA reklamowanej postacią byłego lidera mafii pruszkowskiej. Akulicz odczytał treść wniosku, a później poinformował, że będzie on dostępny w biurze rady, by radni, którzy również chcą odwołania Okrasy mogli złożyć swoje podpisy.

Ostatecznie po interwencji prowadzącej obrady Marii Zarębskiej stanęło jednak na tym, że radni chcący podpisać wniosek będą musieli kontaktować się z Akuliczem w tej sprawie.

Radny Akulicz poinformował, że aby skutecznie wszcząć procedurę zmierzającą do referendum o odwołanie Okrasy, pod wnioskiem musi podpisać się sześciu radnych. Wtedy wniosek o referendum może trafić na sesję. Jeszcze w trakcie sesji złożenie swojego podpisu zapowiedziała Anna Dziuba-Marzec.