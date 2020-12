Rada Stała Konferencji Episkopatu Polski apeluje o zwiększenie liczby mszy św. 25 grudnia oraz 1 i 6 stycznia Kacper Rogacin

Fot. Arkadiusz Gola / Polska Press

Rada Stała Konferencji Episkopatu Polski zaapelowała, by w tych kościołach i kaplicach, gdzie byłoby to możliwe, zwiększyć liczbę odprawianych mszy św. 25 grudnia, 1 stycznia i 6 stycznia. "Pozwoliłoby to uczestniczyć w Eucharystii większej liczbie wiernych w tych wyjątkowo ważnych dla katolików świętach" - czytamy w oświadczeniu.