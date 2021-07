Rada Polityczna PiS wybiera wiceprezesów. Jednym z kandydatów premier Mateusz Morawiecki

Szef PiS przekonywał w sobotę, że jeśli kongres ma utorować partii drogę do zwycięstwa, trzeba podjąć uchwałę sanacyjną dotycząca szczególnie nepotyzmu. - Musimy podjąć uchwałę o wielkiej kampanii, która będzie odkłamywała Polski Ład, bo jest on w tej chwili przedmiotem wielkiej kampanii dezinformacyjnej. Można powiedzieć, używając tego nowego języka, wielkiego hejtu – stwierdził Jarosław Kaczyński.

Dodał, że należy także uchwalić nowy statut partii. - Taki statut, który już od razu coś zmieni, który umożliwi także pilotaż zmian jeszcze dalej idących. Tu chodzi o zmiany na poziomie struktur podstawowych, przejście na strukturę wojewódzką opartą o okręgi, które będą równoznaczne z okręgami w sensie terytorialnym z okręgami senackimi. Tylko od razu chcę zastrzec, że to nie oznacza, że nie oznacza, że my planujemy tego rodzaju ordynację wyborczą. Niczego takiego nie planujemy, natomiast uważamy, że to może naszej partii pomóc, ale trzeba to najpierw wypróbować – tłumaczył wicepremier.

Przekazał, że zamiast przewodniczącego Komitetu Wykonawczego powstanie stanowisko sekretarza generalnego partii, tak jak w innych formacjach, wybieranego przez Radę Polityczną. - On będzie miał swoich pełnomocników we wszystkich województwach, którzy nie będą kandydowali w najbliższych wyborach. Będą na etacie partii i będą dbali o różnego rodzaju kwestie organizacyjne, a także informacyjne, bo to często zawodzi – tłumaczył Kaczyński.