Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o obronie ojczyzny. Polska armia będzie liczniejsza. 4 tys. zł dla nowych żołnierzy

- Jest to ustawa, która ma stworzyć podstawy prawne i instrumenty finansowe dla radykalnej rozbudowy naszej armii - powiedział na konferencji prasowej wicepremier Jarosław Kaczyński. - Ta sytuacja, która jest dzisiaj, jest szczególna. Przygotowując tę ustawę nie zdawaliśmy sobie sprawy, że w momencie jej ostatecznego przyjmowania przez rząd, będziemy mieć do czynienia z agresją na Ukrainę. Polska musi dysponować siłami zbrojnymi adekwatnymi i zdolnymi do odparcia ataku i na tyle silnymi, by do tego ataku nie doszło. Musimy sprawić by ich siła była odstraszająca i wystarczyła, by do ataku zniechęcić. Już niedługo odbędzie się pierwsze czytanie projektu ustawy. Mam nadzieje, że będzie możliwość szybkiego jej uchwalenia - podkreślił Jarosław Kaczyński.

Szef MON Mariusz Błaszczak poinformował, że nowa ustawa jest bardzo złożona i uchyla 14 innych ustaw. - Ten projekt został przyjęty dziś na posiedzeniu Rady Ministrów. Dotyczy gruntownych zmian jeśli chodzi o polskie siły zbrojne. Zbudujemy fundament do rozwoju polskich sił, żeby polskie wojsko było liczniejsze i dysponowało lepszym sprzętem. Wprowadzamy też nowe pojęcia dotyczące np. form służby wojskowej. I tak wprowadzamy dobrowolną zasadniczą służbę wojskową - mówił Błaszczak.