Rada Gabinetowa. Prezydent: Ogniska koronawirusa to wesela i zakłady pracy

- Pandemia jest i wszyscy sobie doskonale zdajemy z tego sprawę, ale – co chcę mocno podkreślić i za co dziękowałem premierowi i ministrom – w tej trudnej sytuacji dzięki wytężonej pracy, wielu mądrym, racjonalnym decyzjom radzimy sobie całkiem nieźle – stwierdził prezydent.

Andrzej Duda podkreślił, że „przez cały ten czas, kiedy pandemia koronawirusa jest, w naszym kraju nie umarło ani jedno dziecko”. - To jest bardzo istotna informacja, zwłaszcza w kontekście tego, że rozpoczął się rok szkolny – mówił.

Prezydent przytoczył również dane na temat zachorowań i umieralności na koronawirusa w Polsce - do tej pory zachorowało na 69 tys., zmarły 2092 osoby.

Duda stwierdził, że wprowadzenie systemu dotyczącego stref żółtych i czerwonych było dobrym pomysłem. - Chciałbym, żebyśmy tak działali dalej, bo ta walka z koronawirusem, którą jak do tej pory prowadzimy, chcę to bardzo mocno podkreślić, jest walką skuteczną i to widać – mówił.

Prezydent dodał, że „w naszym społeczeństwie ludzie w większości przypadków zachowują się odpowiedzialnie i w momencie, w którym widzą zagrożenie, to rzeczywiście stosują środki bezpieczeństwa”. - Był ten moment takiego rozluźnienia, wszystkim się wydawało, że zagrożenie już minęło, ale mamy pełną świadomość, że musimy to mieć pod kontrolą – apelował Andrzej Duda.

Trudna sytuacja gospodarcza i praca urzędów

Mówiąc o stanie polskiej gospodarki prezydent przyznał, że „sytuacja jest trudna”.- PKB spadł o osiem procent. Możemy się jedynie pocieszać, że w innych krajach Unii sytuacja jest gorsza. Jednak skutki pandemii są widoczne. Prognozy są natomiast pozytywne - ocenił.

Dodał, że zwrócił ministrom uwagę na funkcjonowanie administracji publicznej. Pojawiają się głosy, że obsługa obywateli jest zbyt wolna (…) Jeśli ekspedientki obsługują klientów i robią to sprawnie, to i pracownicy administracji mogą – mówił. - Poprosiłem szefa MSWiA o przyjrzenie się temu, jak urzędy obecnie funkcjonują – przekazał prezydent.