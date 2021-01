Q&A z prezydentem Andrzejem Dudą i ministrem edukacji Przemysławem Czarnkiem. "Chcemy, by klasy ósme i maturalne wróciły do szkół"

Jak ma się praca anglistów w klasach I-III do zasady "jeden nauczyciel do jednej klasy"? Przemysław Czarnek - To jest zalecenie, a nie przepis prawa, obligujący dyrektora w każdej szkole, do zastosowania tej zasady. Tam, gdzie jest to możliwe, taka zasada zostanie zastosowana, ale w innych przypadkach będą podejmowane wszystkie środki ostrożności, w celu zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim nauczycielom.

Andrzej Duda - To jest nie tylko kwestia tego, by dzieci mogły wrócić do normalnej nauki, co jest kwestią bardzo ważną i fundamentalną. Ale to także ogromny problem zawodowy dla rodziców.

Dlaczego do szkoły wracają tylko dzieci klas I-III? Przemysław Czarnek - Dlatego, że nie chodzi o same źródła zakażeń wśród dzieci, ale o mobilność społeczeństwa, która powoduje zwiększenie zakażeń dziennych. Dodatkowo najmniej narażone na zakażenia są dzieci poniżej 10. roku życia.

Co mają zrobić rodzice z dziećmi, którzy mieszkają z dziadkami chorymi na nowotwory?

Przemysław Czarnek - Wszyscy jesteśmy zobowiązani do przestrzegania zasad higieny i bezpieczeństwa, również u siebie w domach. Jeśli mamy taką sytuację, to musimy sami również zadbać, by kontakt był jak najbardziej ograniczony. To jest nasz obowiązek domowy.

Czy jest ryzyko, że maturzyści nie wrócą do szkół?

Andrzej Duda - Mam nadzieję, że do takiej sytuacji nie dojdzie, ale nikt nie jest w stanie przewidzieć tego, co będzie. Eksperci mówią, że trzeba spodziewać się trzeciej fali zakażeń. Jej skali nikt nie potrafi przewidzieć.

Przemysław Czarnek - Będziemy robić wszystko, by klasy maturalne i ósme klasy szkół podstawowych, wracały do nauczania stacjonarnego.

Co będzie za dwa lata? Uczniowie mają wielkie zaległości przez pandemię.

Przemysław Czarnek - Mamy nadzieję, że w ciągu kilku miesięcy opanujemy pandemię i będziemy mogli nadrabiać ten czas, który tracimy przez koronawirusa.

Dlaczego nie otworzycie wszystkich szkół? Bardziej groźne dla dzieci są konsekwencje wynikające z zamknięcia w domach

Andrzej Duda - Cała idea tego, by niestety przerwać naukę w szkołach, nie dotyczyła przede wszystkim ochrony dzieci, które chorują w stopniu minimalnym. Tak naprawdę chodziło o ochronę rodziców i seniorów, by dzieci nie przyniosły koronawirusa do domu.