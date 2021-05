Q&A z premierem Mateuszem Morawieckim. "Polski Ład to przełom i wielka szansa dla naszego kraju"

- Składka zdrowotna będzie płacona liniowo, od dochodu. Najpierw przychód i wszystkie koszty, zostaje nam dochód i z tego odliczmy składkę. Będzie można porównać płatność w zależności od dochodu, wynik wyjdzie bardzo różnie- wyjaśniał Morawiecki i dodał, że osoby, które zarabiają do 5-6 tys. osób tej zmiany nie odczują lub odczują w niewielkim stopniu. Osoby zarabiające mniej odczują in plus- mówił.

- Te dodatkowe zasady dotkną kogoś, kto zarabia znacząco więcej- mówił. - Dzisiaj jak toś zarabia 25, 30 czy 40 tysięcy zł, to płaci składkę, którą może odliczyć od podatku i ta składka jest uiszcza w wysokości pięćdziesięciu kilku złotych. Czy to jest ok? Czy taki system może trwać?- pytał premier.

Co premier poleca, aby uchronić „12-stą pensję”

- Staramy się zbudować uczciwy system. Na razie danin w Polsce jest zupełnie odmiennie od krajów dojrzałych, zachodnich skonstruowana. Osoby, które zarabiają więcej, mogą procentowo płacić mniej. To nie jest w porządku. Taki system nazywa się systemem degresywnym- stwierdził premier. - Chcemy, by 18 mln Polaków, którzy zarabiają mniej, byli beneficjentami zmiany. W przypadku umów o pracę, sytuacja pracowników nie zmieni się do wynagrodzenia około 11 tysięcy złotych- przyznał.