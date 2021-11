PZPN zapłacił ponad 380 tysięcy za proces byłego prezesa! Czy ten olbrzymi wydatek Zbigniewa Bońka znajdzie się pod lupą audytorów?

Świetny PR PZPN Bońka. Aż do wizerunkowego samobója...

I trzeba Zibiemu oddać, iż przez mniej więcej półtorej – przedłużonej do 9 lat – podwójnej kadencji działał na tym polu bardzo sprawnie. PR-owy impet utracił dopiero na finiszu urzędowania. W zasadzie tylko ostatni okres rządów, był pod tym względem znacznie słabszy. A po prawdzie - to zupełnie stracony. Najwyraźniej dało już o sobie znać rozleniwienie i syndrom tłustego kota. Wówczas pojawiły się bowiem nawet wizerunkowe samobóje.

Największym było wytoczenie procesu o ochronę dóbr osobistych Nisztorowi, dziennikarzowi „Gazety Polskiej”, który w pewnym momencie został nawet ukarany przez sąd czasowym zakazem publikacji na temat Bońka. Rozwiązanie rodem z PRL nie przypadło oczywiście do gustu opinii publicznej, zatem wnioskodawca wycofał się z tego kompletnie chybionego pomysłu.

A teraz zaczęły wyciekać informacje na temat szczegółów finansowania tej prawnej potyczki. Okazało się na przykład, że była bardzo kosztowna dla… PZPN. Wedle naszych źródeł, kwota faktur za prowadzenie tej nieskomplikowanej - jak się wydawało - sprawy w jednej tylko instancji przekroczyła bowiem 312 tysięcy złotych (+VAT, wynoszący 23 procent). A co jeszcze ciekawsze, związek miał zapłacić za tę usługę więcej niż za całoroczną obsługę prawną we wszystkich pozostałych sprawach!

Trudno byłoby znaleźć droższą kancelarię...

Interesująca jest zresztą nie tylko bardzo wysoka kwota - zdaje się, że droższej kancelarii nie można byłoby znaleźć w Warszawie - ale także formuła rozliczania z kancelarią Leśnodorski, Ślusarek i Wspólnicy, która reprezentowała przed sądem Bońka. Dla jasności: godzina pracy prawnika w stolicy kosztuje od 200 do 1000 złotych; przy założeniu, że górne widełki są przewidziane dla adwokatów z wysokimi naukowymi tytułami, w skomplikowanych postępowaniach gospodarczych i/lub karnych. Tymczasem sprawę w imieniu kancelarii Leśnodorski, Ślusarek i Wspólnicy prowadziła młoda osoba (w domyśle – bez wysokich tytułów naukowych i słono wycenianego doświadczenia). Czyżby zatem poświęciła na przygotowania i pilotowanie procesu kilkaset, a może nawet koło tysiąca, godzin?

Wysokość wynagrodzenia to oczywiście kwestia dwustronnej umowy, kancelaria ma prawo cenić własną renomę, zwłaszcza jeśli są chętni, aby za nią tak słono zapłacić płacić. Pytanie tylko, z jakiego powodu rozliczenia między PZPN i kancelarią Leśnodorski, Ślusarek i Wspólnicy następowały za pośrednictwem kancelarii Marcina Wojcieszaka, obsługującego PZPN we wszystkich innych sprawach prawnych? A nie bezpośrednio z kasy związku, tak aby wszystko było klarowne i transparentne? Czyżby takie były związkowe standardy?

Unikalne i wyróżniające się na rynku doświadczenie...

Wspomniany mecenas, którego poprosiliśmy o wyjaśnienia, początkowo nie odniósł się w żaden sposób do pytania zadanego na tę okoliczność. Wojcieszak odpisał jedynie: „Uprzejmie informuję, że nie reprezentowałem Pana Zbigniewa Bońka w procesie o ochronę dóbr osobistych, jaki wytoczył on przeciwko Panu Piotrowi Nisztorowi i „Gazecie Polskiej”. Informację, o której mowa w zdaniu poprzednim, może Pan zweryfikować, przeglądając akta postępowania w wymienionej w zdaniu poprzednim sprawie.”

Dlaczego do prostej – jak się wydawało - sprawy trzeba było zatrudniać wykonawcę, a dopiero ten szukał podwykonawcy „posiadającego unikalne i wyróżniające się na rynku doświadczenie i praktykę w prowadzeniu postępowań cywilnych o ochronę dóbr osobistych”? Zwłaszcza w sytuacji, gdy Boniek doskonale zna jednego ze współwłaścicieli kancelarii, która została podwykonawcą. I raczej nie potrzebował pośrednika, żeby z byłym prezesem Legii omówić ewentualne szczegóły wykonania usługi…

Kto zapłaci za apelację?

Choć sprawą dyskusyjną pozostanie zapewne, czy wszystkie aspekty działalności/aktywności zawodowej Bońka opisane przez dziennikarza „Gazety Polskiej” odnosiły się wyłącznie do obowiązków wykonywanych w roli prezesa PZPN. A tylko taka interpretacja usprawiedliwiałaby zaangażowanie związkowych – naprawdę dużych - środków na prywatny w gruncie rzeczy proces o ochronę dóbr osobistych. W przeciwnym razie byłaby to - co najmniej - daleko posunięta prywata.