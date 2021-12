PZPN i Sousa uzgodnili warunki finansowe. Portugalczyk dużo zapłaci. Wiemy ile!

W środę około godziny 20 prawnicy Polskiego Związku Piłki Nożnej oraz Paulo Sousy ostatecznie uzgodnili warunki, na jakich godzą się na zakończenie współpracy - informuje serwis WP SportoweFakty.

Według wcześniej podawanych spekulacji brazylijskich dziennikarzy kwota odszkodowania dla PZPN z tytułu zerwania kontraktu przez Sousę miała oscylować wokół 320 tysięcy euro. Dziennikarz WP SportoweFakty Piotr Koźmiński pisze jednak, że ostatecznie wynegocjowano znacznie więcej. PZPN ma otrzymać od Portugalczyka około 2 miliony złotych.

Na tym nie koniec. Sztab Sousy podpisał też oświadczenia, że zrzeka się wszelkich roszczeń względem polskiej federacji. Koźmiński zwraca uwagę, że ma to niebagatelne znaczenie. "Wypłaty dla obozu portugalskiego za ten miesiąc zostały zablokowane i już nie zostaną wypłacone. Podobnie jak pobory do marca, czyli do czasu, gdy obowiązywały kontrakty sztabu Sousy" - pisze dziennikarz.