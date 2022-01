„Putin zasługuje na szacunek”. Szef niemieckiej marynarki wojennej szokuje

Słowa szefa niemieckiej marynarki wojennej padły podczas konferencji indyjskiego Instytutu Studiów i Analiz nad Obronnością Manohara Parrikara w New Delhi.

Na szereg szokujących wypowiedzi zwraca uwagę „Ukraińska Prawda”. Jedna z nich dotyczyła Krymu, który - jak podkreślił Schönbach - odszedł „i nigdy nie wróci”. – I musimy kierować się rzeczywistym stanem rzeczy, a nie emocjami – przekonywał.

Innym z poruszonych przez niego tematów był ten dotyczący członkostwa Ukrainy w NATO. Wskazując, że w kwestii rozszerzenia Sojuszu nie ma przeciwwskazań „tak długo, jak suwerenny kraj decyduje się na przystąpienie do Sojuszu i spełnia wszystkie wymagania”, podkreślił, że „Ukraina nie może spełnić wymagań, ponieważ jest okupowana w regionie Donbasu przez rosyjską armię lub to, co nazywają milicjami”.

Ukraiński serwis przytacza też słowa szefa niemieckiej marynarki wojennej dotyczące prezydenta Federacji Rosyjskiej. Wiceadmirał wskazywał, że Kreml nie jest zainteresowany zintegrowaniem małego paska ukraińskiej ziemi z Rosją, ale prawdopodobnie chodzi o wywieranie presji. – Putin może to zrobić i wie, że dzieli tym Unię Europejską – mówił.