Putin przyjął Łukaszenkę. Litania zarzutów pod adresem Zachodu

Na konferencji prasowej z Alaksandrem Łukaszenką Władimir Putin powrócił do kwestii rosyjskich postulatów wobec Zachodu w sferze bezpieczeństwa, w tym żądania nierozszerzania NATO i powrotu infrastruktury Sojuszu do stanu z 1997 roku. Oświadczył, że USA i kraje NATO "nie są nastawione na adekwatne traktowanie" tych kluczowych żądań Rosji. Jednocześnie - przyznał - zaproponowały one pewne pomysły dotyczące bezpieczeństwa europejskiego i Rosja "jest gotowa o nich dyskutować". Podkreślił przy tym, że Rosja "gotowa jest iść drogą negocjacji, pod warunkiem, że wszystkie kwestie będą rozpatrywane razem" z tymi priorytetowymi żądaniami Moskwy. Może to sugerować, że Kreml chce wciąż negocjować z Zachodem. Być może na początku przyszłego tygodnia dojdzie do spotkania Blinkena z Ławrowem w Helsinkach lub Genewie.