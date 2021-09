„Pustka” w Akademii Teatralnej – zagadka bez odpowiedzi

„Pustka” w Teatrze Collegium Nobilium to przedstawienie biorące za punkt wyjścia sztukę „Dream Works” Iwana Wyrypajewa z 2013 roku. Chociaż znakomity aktor Cezary Kosiński dodał do niej różne dodatkowe kawałki, łącznie z improwizacjami aktorów, którymi są studentki i studenci obecnego czwartego, a właściwie teraz już piątego roku warszawskiej Akademii Teatralnej.

Tęsknota za metafizyką

Tekst co do wymowy pozostaje dla mnie przynajmniej częściowo tajemnicą, zagadką. Za to jako robota teatralna „Pustka” to bardzo porządny produkt. Nie powalił mnie na kolana jak „Ludzie, miejsca i rzeczy” Duncana Macmillana, które zrobiła mniej więcej w tym samym czasie ze studentami kierunku muzycznego Anna Wieczur-Bluszcz. Ale niepokoi, zastanawia – a to już dużo.

O czym to jest? Nie do końca nawet wiadomo, gdzie to się dzieje. Bohaterowie noszą anglosaskie imiona, ale jedna z postaci przywołuje wspomnienie piosenek Anny Jantar. Większość akcji toczy się jednego wieczoru i nocy, aczkolwiek trzy finały dotyczą zdarzeń nieco późniejszych. To opowieść o spotkaniu towarzyskim grupy mężczyzn i kobiet z klasy średniej. Przychodzą pocieszyć kolegę, który stracił żonę. Oferują mu specyficzny typ kuracji. Przy okazji piją i narkotyzują się.