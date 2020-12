Punkty szczepień już w 80 proc. gmin w Polsce. Szczepienia zaczną się jeszcze w grudniu

- Do końca 2020 roku chcemy zabezpieczyć punkt szczepień dla każdej gminy. To jest niezwykle ważne w naszym planie, by każdy obywatel miał łatwy dostęp do punktu szczepień - mówił.

- Można zgłaszać się do 599 szpitali węzłowych, które będą realizowały szczepienia. Ten nabór trwa do 20 grudnia, więc apelujemy do pracowników szpitali, przychodni, aptek, o zgłaszanie się do szpitali węzłowych, w których będą realizowane szczepienia dla personelu. Takie szpitale znajdują się praktycznie w każdym powiecie - powiedział Michał Dworczyk.

Szef KPRM zaznaczył, że jeśli producent szczepionki, która jako pierwsza ma trafić do Polski, wywiąże się z umowy, to pierwsze szczepienia przeciwko koronawirusowi w Polsce rozpoczną się jeszcze w grudniu.

- Jeżeli producent szczepionki dotrzyma deklaracji, to szczepienia grupy zero będą mogły rozpocząć się jeszcze w grudniu 2020 roku. Podkreślam, jest to zależne od terminu dostarczenia szczepionki do Polski - stwierdził Dworczyk.