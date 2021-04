Pulsoksymetry od Ministerstwa Zdrowia pokazują błędne wartości? MZ zaprzecza

Różnica w pokazywanych wartościach była od 5 do 10 pkt. proc – mówi mężczyzna w Onecie. - To jest bardzo dużo. Ja na swoim pulsoksymetrze miałem saturację na poziomie 98-99 proc., a na urządzeniu babci było 92 proc. Przypomnę, że wynik 94 proc. jest już wskazaniem do myślenia nad tlenoterapią.

Pulsoksymetry, zwłaszcza te rozsyłane do Polaków, potrafią przekłamywać. Bardzo często są różnice o 5-6 proc. nie tylko w dół, ale też w górę. To bardzo dużo, ponieważ ludzie inaczej zachowują się, kiedy widzą 92 proc., a nie 86 proc. W tym drugim przypadku często wpadają w panikę i dzwonią po karetkę. Najpoważniejszym objawem jest duszność, bo może stanowić bezpośrednie zagrożenie życia – tłumaczy ratownik.

Teoretycznie ratownicy powinni przewieźć do szpitala pacjenta, u którego saturacja spada poniżej 94 proc., ale w obecnej sytuacji nie robią tego, by całkowicie nie zapchać wszystkich szpitali.

Ratownicy, z którymi rozmawiał Onet, oprócz wskazanych już problemów z pulsoksymetrami, zwracają uwagę na to, że zdarzają się pacjenci, którzy mylą saturację z parametrem tętna, co może być zawinione przez bardzo małe i trudne w odczytaniu wskaźniki na urządzeniach, które rozsyła Ministerstwo Zdrowia.

Pacjenci często nie potrafią też korzystać prawidłowo z pulsoksymetrów. Nie należy używać ich na zimnych kończynach, ponieważ wynik badania będzie zaniżony. Urządzenie najlepiej nakładać na palec serdeczny.

Nie ma co sugerować się tylko odczytem z pulsoksymetru. Zawsze trzeba brać pod uwagę też inne rzeczy, a najlepiej zobaczyć pacjenta – dodaje lekarka rodzinna z Kielc.

Onet przypomina, że chorzy na COVID-19 mogą otrzymać darmowy pulsoksymetr z Ministerstwa Zdrowia w ramach programu Domowa Opieka Medyczna. Są one automatycznie wysyłane do osób zakażonych koronawirusem, które ukończyły 55 lat. Młodsze osoby mogą otrzymać urządzenie, jeśli zostaną zakwalifikowane do programu przez lekarza POZ lub same wypełnią zgłoszenie.