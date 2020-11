Pulsoksymetr towar pożądany: 8.11.2020. W jednej z popularnych sieci skończyły się zapasy. Nie wszystkie panie mogą używać. Dlaczego?

Do czego służy pulsoksymetr i czy może wykryć COVID-19? Jak działa urządzenie do pomiaru tętna i saturacji, czyli nasycenia krwi tlenem?

Pulsoksymetr to urządzenie, które mierzy jednocześnie tętno i wysycenie krwi tlenem. To podstawowe wyposażenie szpitalne dostępne jest też w przenośnej wersji domowej, która zyskuje ostatnio na popularności. Niska saturacja krwi jest bowiem częstym powikłaniem COVID-19, również w bezobjawowym przebiegu choroby. Monitorowanie wysycenia hemoglobiny tlenem może więc pomóc wykryć zakażenie koronawirusem i monitorować jego przebieg, by przeciwdziałać powikłaniom.