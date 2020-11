Pulsocare i pulsoksymetr to duet do pomiaru i monitorowania osób chorych na COVID-19. Startuje program Domowa Opieka Medyczna [JAK DZIAŁA]

Pulsoksymetr to urządzenie elektroniczne służące do nieinwazyjnego pomiaru saturacji krwi wykorzystujące pomiar pochłaniania przez tkanki promieniowania o dwóch różnych długościach fal metodą pulsoksymetrii.

Prawidłowy poziom saturacji tlenem wynosi od 95 proc. do 99 proc. Alarm ostrzegający przed niedotlenieniem powinien być ustawiony na poziomie 94 proc.

Co to jest PulsoCare:

To oficjalna aplikacja Ministerstwa Zdrowia do zdalnego monitoringu pacjentów chorych na COVID-19 w izolacji domowej. Aplikacja służąca zdalnej diagnostyce pacjentów działająca w połączeniu z pulsoksymetrem. Aplikacja PulsoCare odczytuje dane dotyczące pomiaru tętna i saturacji pacjenta z pulsoksymetru dodatkowo pacjent samodzielnie uzupełnia ankietę o inne parametry i przesyła je do systemu. O objęciu pacjenta zdalną opieką lekarską decyduje lekarz POZ. Dostęp do aplikacji otrzymują pacjenci poprzez przekazany SMS. Pulsoksymetr będzie udostępniony pacjentowi i dostarczony pod wskazany adres. Aplikacja PulsoCare sprawia, że leczenie Covid-19 w warunkach domowych staje się bezpieczniejsze. Dzięki stałemu monitoringowi pacjenta, a także możliwości przeprowadzenia zdalnej konsultacji, lekarz może natychmiast podjąć decyzję o wysłaniu zespołu ratowniczego, co przyspieszy konieczną hospitalizację pacjenta.