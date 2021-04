Pucharowy weekend w Anglii i Hiszpanii. Barca z pierwszym trofeum?

Bardzo ciekawie będzie też w Anglii, gdzie FA Cup wszedł w fazę półfinałów. W sobotę o godzinie 18.30 na Wembley Chelsea zagra z Manchesterem City w przedwczesnym finale. Obie ekipy mają za sobą mecz Ligi Mistrzów w tygodniu, więc starcie pucharowe może być sprawdzianem szerokości i mocy ławki rezerwowych, które zarówno The Blues, jak i The Citizens mają bardzo mocne. Zdaniem bukmacherów to lider Premier League jest jednak faworytem, a Pep Guardiola i spółka wciąż mają szansę na wygranie aż czterech pucharów w tym sezonie. Thomas Tuchel wie jednak jak przygotować drużynę na spotkanie na szczycie, bo za jego kadencji Chelse wygrywała już z Liverpoolem, Tottenhamem, czy Atletico Madryt. Czy The Blues drugi rok z rzędu trafią więc do finału? (transmisja Eleven Sports 1).