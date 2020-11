Puchar Świata w skokach 2020/21 w Wiśle - terminarz. Kubacki, Stoch i cała reszta zaczyna walkę o punkty i medale

W piątek kwalifikacje do niedzielnego konkursu indywidualnego w Wiśle. W sobotę zawody drużynowe. Wraca rywalizacja o Kryształową Kulę Pucharu Świata w skokach narciarskich. Na skoczni im. Adama Małysza najmocniejsi mają być - a jakże inaczej - Dawid Kubacki i Kamil Stoch. Czas na 42. w historii sezon z Pucharem Świata.

Początek rywalizacji o punkty Pucharu Świata w Wiśle zawsze nie należy do łatwych, bowiem pod koniec listopada temperatura powietrza jest jeszcze wysoka. Po raz czwarty w historii obiekt im. Adama Małysza zainauguruje sezon PŚ i po raz czwarty zrobi to na sztucznym śniegu. Jego produkcja rozpoczęła się już w połowie października. W środę dziesięciu przedskoczków sprawdziło efekty miesięcznej pracy organizatorów - wszystko przebiegło bardzo pomyślnie.

Bez Finów i Włochów Wiele wskazuje na to, że kilka stopni Celsjusza na plusie to również problem… skoczni w Ruce (tam skoki już za tydzień). Niedaleko Kuusamo kilka dni temu było nawet dziesięć stopni Celsjusza. Co ciekawe, Finowie zostają w ciepłej jak nigdy Ruce i w Wiśle nie wystąpią. - Mamy młody i skromny zespół. Głównymi celami nadchodzącej zimy są Puchary Świata w Ruce i Lahti oraz loty w Planicy i MŚ w Oberstdorfie - powiedział trener Finów Janne Vaatainen.

Całej stawce Pucharu Świata doszedł jeszcze jeden poważny rywal - koronawirus. Z powodu pandemii do Wisły nie dotrze pięciu skoczków z Włoch. Kilka ekip, w tym Japończycy i Norwegowie, poprosiło organizatorów o wykonanie testów na obecność wirusa. FIS (Międzynarodowa Federacja Narciarska) wprowadziła zasadę, że w tematach związanych z pandemią COVID-19 należy dostosować się do przepisów panujących w danym państwie. - Będziemy testowani przed każdymi zawodami. Każde potknięcie będzie szybko wyłapane, wtedy odpadasz z rywalizacji. Razem z żoną spodziewamy się dziecka i nie będziemy chcieli narażać go na coś takiego, jak koronawirus. Regularne testy dadzą nam psychiczny spokój, świadomość, że przebywamy wokół zdrowych ludzi - mówi Dawid Kubacki, czwarty skoczek klasyfikacji generalnej PŚ poprzedniego sezonu.

(Skromne) lato było nasze Kubacki i Kamil Stoch zasygnalizowali podczas Letniego Grand Prix, że w Wiśle mogą być bezkonkurencyjni. Oba letnie (i jedyne) konkursy wygrał Kubacki, dwa razy na drugi stopień podium wskoczył Stoch. - Jestem w dobrym i bojowym nastroju. Towarzyszy mi wyjątkowo duży spokój. Zazwyczaj na tydzień przed startem sezonu bardzo się stresowałem, a teraz jestem bardziej pewny siebie, skupiony na swoich zadaniach. Bardziej przejmuję się ogólną sytuacją na świecie niż samymi zawodami. Jestem gotowy. Zrobiłem wszystko, by być w dobrej dyspozycji od początku sezonu - zapewnia Stoch. Na ponad rok przed igrzyskami olimpijskimi doszło do sporej zmiany w reprezentacji Polski: nastąpiło połączenie kadry A z kadrą B. Trener Michal Doleżal stworzy więc sztab szkoleniowy z Maciejem Maciusiakiem, Grzegorzem Sobczykiem i Danielem Kwiatkowskim.

Sporo obaw przed startem sezonu w Wiśle ma Stefan Horngacher, były trener reprezentacji Polski. - Ta arena jest wyjątkowa. Nie jest to obiekt duży, ale ma w sobie kilka pułapek. Przejście na rozbiegu i trafienie w próg to wielkie wyzwanie. Często skoczkowie spóźniają przez to swoje próby, bo mimo że próg wydaje się długi, to ucieka im bardzo szybko. Dla Niemców to piękna skocznia, bo zawsze szło im tutaj dobrze. Zapewniam, że nasza kadra lubi tu startować - przyznał w rozmowie ze stroną niemieckiej federacji narciarskiej. Austriacki trener reprezentacji Niemiec zawsze podkreślał, że na polskich skoczniach dodatkowym atutem biało-czerwonych byli kibice. Tych w Wiśle - z powodu pandemii - nie zobaczymy. Pierwszymi zawodami z kibicami na trybunach będą skoki w Oberstdorfie. Na zaplanowany 29 grudnia pierwszy konkurs Turnieju Czterech Skoczni przygotowano 2500 biletów. Z organizowania zawodów wycofało się Sapporo, pod znakiem zapytania stanęła próba przedolimpijska w chińskim Zhangjiakou.

Skoczkowie wrócą do Oberstdorfu pod koniec lutego (MŚ w narciarstwie klasycznym). Wcześniej zostaną rozdane medale za MŚ w lotach. Zawody w Planicy miały odbyć się w marcu, ale zostały przesunięte i rozpoczną się 10 grudnia. - To będzie sezon inny niż wszystkie, bo przecież nie wiemy, ile konkursów zdoła się odbyć. Dlatego nie nastawiam się na konkretny cel, tylko robię swoje - dodaje Kubacki. Faworyci Raw Air i końcówka sezonu należała do Kamila Stocha, wcześniej w pięknym stylu Turniej Czterech Skoczni wygrał Dawid Kubacki. Zeszły sezon miał również wyłonić najlepszego lotnika na świecie, na to przyjdzie nam czekać do grudnia. To jednak Stefan Kraft zdobył Kryształową Kulę i był najrówniejszy na przestrzeni całego cyklu. Ostatnio Austriak skarżył się problemy z plecami. Klasyfikację generalną za sezon 2019/2020 wygrał przed Niemcem Karlem Geigerem i Japończykiem Ryoyu Kobayashim. Kubacki był czwarty - Stoch piąty. Tak można typować najlepszą piątkę również w tym sezonie. Polscy kibice zawsze liczą, że w stawce może namieszać nieobliczalny Piotr Żyła (dwa razy trzecie miejsce podczas LGP w Wiśle).

Puchar Świata w skokach narciarskich w Wiśle: 20.11 - kwalifikacje - godz. 18.00 (Transmisja w TVP 1, Eurosporcie 1, Eurosport Playerze i TVP Sport)

21.11 - konkurs drużynowy - godz. 16.00 (Transmisja w TVP 1, Eurosporcie 1, Eurosport Playerze i TVP Sport)

22.11 - konkurs indywidualny - godz. 16.00 (Transmisja w TVP 1, Eurosporcie 1, Eurosport Playerze i TVP Sport)

Jerzy Brzęczek zostaje na stanowisku