Puchar Narodów Afryki: Śmieszna pomyłka sędziego w meczu Tunezja - Mali. Pierwsza wygrana Gambii

Gambia była faworytem starcia z Mauretanią, ale ostatnie starcie między dwiema ekipami rozstrzygnęły dopiero rzuty karne - w 2019 roku podczas WAFU Cup of Nations. Zespół Toma Saintfieta nie musiał jednak długo czekać. Już w 10. minucie Ablie Jallow wykorzystał podanie Musy Barrowa i było 1:0. Od tego momentu Mauritius dominował - mieli 60 proc. posiadania piłki w meczu i oddali aż 20 strzałów, ale tylko dwa celne. Ostatecznie nie znaleźli drogi do bramki i Gambia wygrała 1:0. Było to dla nich pierwsze zwycięstwo w historii w Pucharze Narodów Afryki.