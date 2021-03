Psy w Polsce będą wykrywać chorych na COVID-19. Spotkacie je w galerii i na lotnisku. Zastąpią tradycyjne testy?

Od początku udomowienia (ok. 15 tys. lat p.n.e.) zwierzęta były wykorzystywane do różnego rodzaju prac. Obecnie ich siłę zastąpiono maszynami, jednak nie jesteśmy w stanie zastąpić ich niezwykle rozwiniętych zmysłów, takich jak choćby węch. Dlatego też wiele służb znaczącą część swojej działalności opiera na pracy ze zwierzętami, szczególnie psami. Gdzie czworonogi odbywają swoją służbę?

Psy wykrywające SARS-CoV-2 w Polsce

Po rewelacyjnych doniesieniach z ubiegłego roku, także i w Polsce właśnie rozpoczęło się szkolenie czterech psów pod kątem wykrywania osób chorych na COVID-19. Zwierzęta służą w Krajowej Administracji Skarbowej. W jaki sposób będą wyłapywały wirusa SARS-CoV-2?

Sam wirus nie pachnie, ale zakażony człowiek owszem. Zakażony człowiek będzie miał charakterystyczny, inny zapach. - powiedział dla TVN prof. Michał Dzięcioł, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Naukowcy z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, we współpracy z francuskimi ekspertami, ułożyli psom plan treningowy. Psi bohaterowie o imionach Bruce, Hunter, Negrita i Sony właśnie rozpoczynają szkolenie. Każda prawidłowa reakcja na ślad zapachowy osoby zakażonej jest nagradzana smakołykiem lub zabawką.

Nie ma możliwości, by zwierzęta zastąpiły profesjonalne badania, jednak wykrycie przez psa zakażenia będzie podstawą do wykonania testu na obecność wirusa. Mowa tu szczególnie o osobach bezobjawowych, które na ten moment są praktycznie niemożliwe do przypadkowego wykrycia. Psy miałyby wyłapywać chorych na lotniskach, w wejściach do centrach handlowych lub po prostu na ulicy.