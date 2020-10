Psy, które nie szczekają: 10 najmniej hałaśliwych ras. Jak oduczyć psa szczekania?

Szczekanie to nie tylko jedna z podstawowych cech psa, ale również jego przywilej. Podobnie jak człowiek komunikuje się mówiąc, tak i zwierzę ma prawo do komunikowania się za pomocą głosu. Są jednak rasy nad wyraz szczekliwe, a są też takie, które cechuje spokój. Jeśli szczególnie zależy wam na psie, który będzie dawał głos rzadko, zobaczcie listę najmniej hałaśliwych czworonogów.

Pies bez szczekania. Czy to możliwe? Psy, które nie szczekają wcale, nie istnieją. Z resztą nawet nie powinniśmy oczekiwać, by pies w ogóle nie szczekał, gdyż jest to jego forma komunikacji oraz sposób wyrażania emocji. Co więcej szczekanie było dawniej zachowaniem jak najbardziej pożądanym. Pies pilnujący gospodarstwa musiał szczekać, by ostrzegać przez zbliżającym się zagrożeniem. Owczarki pilnujące stada nie czym innym jak głosem kierowały owce do zagrody, z kolei psy myśliwskie szczekaniem informują myśliwego, gdzie znajduje się np. lisia nora. Rasy były zatem często dobierane tak, by wspierać szczekanie, nie zaś je wypierać. Tak więc, jak widać, pies szczekanie ma w genach - po części dzięki nam, ludziom. Pies musi szczekać, jednak istnieją rasy, które są wyjątkowo mało hałaśliwe. Jakie to rasy?

Czy można oduczyć psa szczekania? Odpowiedź jest prosta - absolutnie nie! To tak, jakbyśmy zabronili człowiekowi mówić. Można natomiast spróbować zrozumieć przyczynę szczekania i wpłynąć na zachowanie psa, by zminimalizować jego poziom. Pies niekoniecznie musi informować nas o najdrobniejszym szeleście, zbliżającym się człowieku czy nadjeżdżającym samochodzie. Szczekanie może jednak wyrażać znacznie więcej, niż ostrzeżenie. Co próbuje powiedzieć nam nasz pupil, gdy daje głos? Komunikaty różnią się w zależności od innych zachować towarzyszących szczekaniu. Może ono oznaczać:

radość

stres

nudę

strach

ekscytację

znakowanie terenu

sposób na zwrócenie uwagi

zagubienie - szczególnie w przypadku, gdy pies głuchnie. Zawsze szczekanie ma jeden cel: zakomunikowanie tego, co czuje pies. W przypadku szczekania na obcego człowieka pies prawdopodobnie próbuje ostrzec nieznajomego, by trzymał się na dystans. Może też tym sposobem zaalarmować właściciela o potencjalnym zagrożeniu. Szczekanie może pojawić się równie dobrze z nudów - gdy pies nie ma co robić, szczekaniem chce zwrócić uwagę człowieka i np. zachęcić go do wspólnej zabawy. By wpłynąć na poziom decybeli i wyciszyć naszego pupila musimy najpierw zrozumieć, co leży u podstaw psiego szczekania.

Rodzaje szczekania Powód, dla którego pies szczeka, może mieć kilka podłoży. Jakie rodzaje szczekania wyróżniamy? Środowiskowe Szczekanie na tle środowiskowym polega na reagowaniu na dany bodziec, taki jak burza, obecność innego człowieka czy przejeżdżający samochód. Jeśli w reakcji na impuls szczekanie ma umiarkowane natężenie, jest zachowaniem w pełni normalnym i nie powinno budzić twojego niepokoju. Pamiętaj, by nie karcić psa za szczekanie - spróbuj go raczej uspokoić, głosem lub głaskaniem po karku w dół szyi (nigdy nie po głowie). Gdy szczekanie wywołane jest strachem, zapewnij psu bezpieczne schronienie. W przypadku, gdy pies nie potrafi oswoić się z danym bodźcem, lub szczeka w sposób nad wyraz uporczywy, skontaktuj się z behawiorystą. Emocjonalne Drugim rodzajem szczekania jest szczekanie na tle emocjonalnym. W tym wypadku dawanie głosu wywołują silne emocje, takie jak strach, ekscytacja czy nuda. Oczywiście strach zawsze wiąże się z bodźcem, czyli punktem pierwszym, jednak pozostałe stany emocjonalne mogą wiązać się równie dobrze z brakiem bodźca, jak dzieje się w przypadku nudy. Psy często szczekają, gdy zostają same w domu. O ile nie jest to powodowane lękiem separacyjnym, przyczyną może być właśnie nuda lub nadmiar energii. W obu przypadkach należy przed rozłąką zapewnić psu porządny spacer, a na czas samotnego pobytu w mieszkaniu angażujące zabawki, które zajmą psa na dłużej - takie jak wypełniony smakołykami kong. Trzeba pamiętać, że szczekanie to zachowanie samonagradzające, a więc trudno wziąć psa "na przeczekanie". Na niewiele zda się również karcenie - znacznie lepiej zapewnić psu rozrywkę lub odwrócić jego uwagę od danego bodźca. Fizyczne Szczekanie może być wyrazem potrzeby fizycznej, takiej jak choćby wyjście na spacer. Upewnij się zatem, że twój pies ma zapewnioną odpowiednią dzienną dawkę ruchu. Tylko w ten sposób będzie w stanie pozbyć się nadmiaru energii. Drugim sposobem jest zaangażowanie psa w zabawy węchowe. O ile spacer męczy ciało, o tyle węszenie - głowę. Pół godziny intensywnego węszenia dziennie może okazać się zbawienne w kwestii zapewnienia w domu spokoju i ciszy.

Szczekanie psa jest zachowaniem w pełni normalnym. By minimalizować jego poziom, zapewnij psu odpowiednie aktywności - spacer, zabawy, węszenie. W przypadku pojawienia się negatywnych bodźców nie karć psa, lecz go wyciszaj. Staraj się oswajać go z tym, co budzi jego niepokój. Jeśli jednak zupełnie nie radzisz sobie ze szczekaniem lub nie potrafisz zidentyfikować jego przyczyny, skontaktuj się z behawiorystą. Większość problemów da się stosunkowo łatwo przepracować. Rasy, które szczekają najczęściej Jeśli postanowiliście, że nie chcecie dać szansy psu ze schroniska, lecz wolicie kupić psa rasowego, w przypadku którego łatwiej określić cechy charakteru - oto rasy psów, które szczekają najczęściej: Yorkshire

Sznaucer

Fox Terrier

Beagle

Chihuahua

Pekińczyk

Pudel Miniatura Jeśli więc zależy wam na ciszy i spokoju, powinniście zdecydować się na jedną z ras, która charakteryzuje się oszczędnym szczekaniem. Oczywiście nie oznacza to, że pies nie będzie szczekał wcale, lub że nie popełnicie błędów w wychowaniu, które przyniosą odwrotny efekt. Są jednak takie rasy, które z natury się mniej hałaśliwie. Oto one:

*** Ze szczególnymi podziękowaniami dla mojego schroniskowca Snookera, który codziennie uczy mnie cierpliwości i prawidłowego postępowania behawioralnego.

