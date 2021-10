PSL popiera budowę zapory. Władysław Teofil Bartoszewski: Musimy bronić granicy Polski

Budowę zapory na granicy z Białorusią zapowiedział w ubiegłym tygodniu wicepremier ds. bezpieczeństwa, prezes Prawa i Sprawiedliwości, Jarosław Kaczyński. Rządowy projekt jest rozpatrywany w trybie pilnym. We wtorek wieczorem wpłynął do Sejmu, a następnie został skierowany do pierwszego czytania na sejmowej Komisji Obrony Narodowej.

„Projekt, który trafi teraz do Sejmu, zakłada stworzenie solidnej, wysokiej zapory, wyposażonej również w system monitoringu oraz detekcji ruchu” – dodał we wpisie na Twitterze szef MSWiA.

Władysław Teofil Bartoszewski, poseł PSL – Koalicji Polskiej pytany przez polskatimes.pl o to, czy PSL popiera budowę zapory na granicy Polski z Białorusią, odpowiedział: „Oczywiście, że jesteśmy za budową zapory dlatego, że musimy bronić granicy Polski, która jest również granicą Unii Europejskiej”. – Polska ma pełne wsparcie Komisji Europejskiej w tym zakresie. Niestety, zmarnowano kilka miesięcy, bo w końcu atak migrantów na Litwę rozpoczął się jakiś czas temu i Litwa zbudowała coś w rodzaju płotu. A Polska postawiła zasieki z drutu kolczastego, z którymi nasza Straż Graniczna musi borykać się codziennie i co noc. Straż Graniczna mówi przecież, że są one bardzo łatwe do przekroczenia, co rzeczywiście ma miejsce. W związku z tym zmarnowaliśmy kilka miesięcy, nie robiąc nic – dodał.