PSL: Niemcy, zmieńcie granice

Niemcy powinni zmienić swoją konstytucję - uważa Stanisław Żelichowski, szef klubu Polskiego Stronnictwa Ludowego. Złożył już w Sejmie interpelację, skierowaną do ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego. Żelichowski chce, aby Sikorski wyjaśnił, dlaczego w konstytucji RFN jest art. 116, stwierdzający, że Niemcami są te osoby pochodzenia niemieckiego, które mieszkały na terenie Rzeszy z 1937 r.

O tym, że PSL chce, by Polska wpłynęła w tej sprawie na Niemcy, "Polska" pisała już 7 kwietnia.

Zastrzeżenia PSL doskonale rozumie Karol Karski (PiS), były wiceminister spraw zagranicznych. - To kuriozalne, że Niemcy odwołują się do granic z 1937 r., do terytorium, które obejmuje jedną trzecią obecnej Polski - mówi Karski. Jego zdaniem Polska powinna podjąć działania dyplomatyczne, żeby skłonić naszych sąsiadów do zmiany tego zapisu.

Innego zdania jest Krzysztof Lisek (PO), szef sejmowej komisji spraw zagranicznych. - Nie widzę możliwości wpływania na inne państwo, aby zmieniło swoją konstytucję - mówi Lisek. Jego zdaniem zapis nie stanowi realnego problemu.