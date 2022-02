Pseudokibice napadli na trzech nastolatków na ul. Hallera w Katowicach. Jeden z napastników został zatrzymany przez policję

Do pobicia doszło 1 lutego na ul. Hallera w Katowicach. Ze wstępnych ustaleń wynika, że trzech nastolatków zostało zaatakowanych przez grupę zamaskowanych mężczyzn, którzy do dzielnicy Burowiec przyjechali samochodami. Po pobiciu sprawcy wsiedli do aut i odjechali.

Natychmiast po otrzymaniu zgłoszenia na miejsce zostali skierowani katowiccy policjanci, a także karetka pogotowia. W wyniku zdarzenia pokrzywdzeni w wieku 17, 18 i 19 lat doznali ogólnych stłuczeń, które nie wymagały hospitalizacji. Sprawą zajęli się policjanci z wydziału do zwalczania przestępczości pseudokibiców.

Już po kilku dniach namierzono i zatrzymano 23-letniego mieszkańca Rudy Śląskiej, który trafił do policyjnego aresztu. Mężczyzna nie przyznał się do pobicia i odmówił składania zeznań. Na czas trwającego postępowania został objęty policyjnym dozorem i musi wpłacić poręczenie majątkowe w wysokości 9 tys. zł.

Za pobicie grozi mu do 3 lat więzienia. Czynności w tej sprawie trwają. Kwestią najbliższego czasu jest też zatrzymanie kolejnych osób.