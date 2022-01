Przywieźli martwego mężczyznę na pocztę. Chcieli wyłudzić emeryturę

O makabrycznym wyczynie młodych mężczyzn informuje „The Irish Times”. Do zdarzenia doszło w piątek w Carlow w południowo-wschodniej części Irlandii. Do jednej z tamtejszych placówek pocztowych weszły dwie młode osoby, podtrzymując ok. 60-letniego mężczyznę. Wygląd seniora niemal natychmiast zwrócił uwagę pracowników poczty. Był on bowiem nieprzytomny. Kiedy wyszło na jaw, że jest martwy, młodzi mężczyźni rzucili się do ucieczki.

Całe zdarzenie okazało się próbą wyłudzenia emerytury. Jeden z mężczyzn miał wcześniej już przyjść do tej placówki po odbiór emerytury, jednak został poinformowany, że senior musi stawić się osobiście. Stąd druga wizyta na poczcie w rozszerzonym składzie.

Okoliczności śmierci 60-latka wyjaśnia policja. O przyczynie zgonu więcej może powiedzieć zaplanowana sekcja zwłok.

Sprawa odbiła się szerokim echem w całym mieście. Jego mieszkańcy – jak podkreśla burmistrz Ken Murnane – są w szoku. – To po prostu oszałamiające, że ktokolwiek mógł zrobić coś takiego. To jak film Hitchcocka – dodaje.

