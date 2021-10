Przyszłość chmury głosowej: Colt i Microsoft wspólnie tworzą nową generację usług głosowych w chmurze

Operator Connect to nowa usługa połączeń PSTN dla aplikacji Teams zarządzana przez wybranego operatora telekomunikacyjnego. Oferuje uproszczony sposób dostarczania usług głosowych oraz usprawnia środowisko Teams dla firm.



– Ściśle współpracowaliśmy, aby stworzyć dla klientów zintegrowany, najlepszy w swojej klasie i nowoczesny system obsługi połączeń telefonicznych – zapewnił Taimoor Husain, lider nowoczesnej strategii miejsca pracy i GTM w oddziale Telco w Microsoft. – To kolejny krok w dostarczaniu wspólnych usług z Colt, które zapewniają głębszą integrację z platformą Teams – podkreślił.



Integracja obejmuje współdzieloną pomoc techniczną z zasobów Colt i Microsoft, umowy dotyczące jakości usług oraz bezpośrednie połączenia w celu zwiększenia jakości usług. Połączenia bezpośrednie za pośrednictwem platformy Microsoft Azure tworzą połączenie sieciowe 1:1, wymieniając ruch bezpośrednio między sieciami w celu zwiększenia niezawodności. Klienci mogą korzystać z elastycznych i konkurencyjnych taryf połączeń oraz jednego dostawcy obejmującego wiele krajów, zapewniającego prostą konfigurację i zarządzanie, niższe koszty infrastruktury i zarządzania, ulepszone wsparcie i jakość usług Teams za pośrednictwem portalu administracyjnego usługi Teams.



Na początku roku Colt ogłosił wprowadzenie Colt Cloud Session Border Controller (SBC) – co jest dużym krokiem naprzód w przyspieszeniu i uproszczeniu wdrażania połączeń PSTN w usłudze Teams. Cloud SBC, który jest częścią rozwiązania Intelligent Communications firmy Colt. Jest to rozwiązanie w pełni oparte na chmurze, które eliminuje potrzebę hostowania sprzętu lokalnie lub w centrum danych i umożliwia przedsiębiorstwom uruchomienie usługi w pełni w ciągu kilku dni.



– Ostatnie 18 miesięcy pokazało, że usługi głosowe są jednym z najważniejszych aspektów infrastruktury firmy. Ulepszona i usprawniona usługa głosowa w chmurze pomaga zwiększyć produktywność i elastyczność przedsiębiorstwa. Operator Connect to kolejny przykład na to, że inwestujemy w głębsze i bardziej strategiczne relacje ze swoimi partnerami – powiedział Peter Coppens, wiceprezes ds. portfolio produktów w Colt.



Najnowsze ogłoszenie to kolejny krok w zacieśnianiu relacji Colta i Microsoftu. Obie firmy ściśle ze sobą współpracują, aby stworzyć nowoczesne środowisko rozmów, oparte na sprawnej, szerokopasmowej łączności.