Przyszła szefowa niemieckiego MSZ: Warszawa, Berlin i Paryż mają decydujące znaczenie dla Europy

W rozmowie z niemieckim tygodnikiem „Der Spiegel” Baerbock podkreśliła, że silna polityka zagraniczna jej kraju musi być polityką europejską. Z tego właśnie względu - tłumaczyła - konieczne jest pilne ożywienie Trójkąta Weimarskiego. – Warszawa, Berlin i Paryż mają decydujące znaczenie dla Europy – oceniła i dodała: „Pomimo tego, że z polskim rządem mamy wiele kontrowersyjnych tematów, jedno jest jasne: potrzebujemy bliskiej współpracy z naszymi wschodnioeuropejskimi partnerami”.

W wywiadzie pojawił się też wątek gazociągu Nord Stream 2. Przyszła szefowa niemieckiego MSZ stwierdziła, że jej zdanie w tej kwestii jest znane i jest to zdanie krytyczne. Wyjaśniła, że wynika ono z przyczyn geostrategicznych i energetycznych. – Obecnie i tak mamy do czynienia z sytuacją polegającą na tym, że gazociąg nie może być oddany do użytku. Federalna Agencja Sieci Przesyłowych zawiesiła proces wydawania pozwolenia – przypomniała.