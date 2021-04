Przyspieszenie programu szczepień. Od dziś rejestracja dwóch roczników dziennie

Od dziś, przez kolejne dni, na sczepienia przeciwko COVID-19 zapisywać mogą się po dwa roczniki - w poniedziałek roczniki 1974 i 1975.

Z kolei, zgodnie z rządowymi zapowiedziami, od 7 maja rejestracja będzie obejmować po trzy roczniki, poczynając od osób urodzonych w latach 1994-1996.

Natomiast od 9 maja każdy, kto ukończył18 lat, ma otrzymać e-skierowanie.

Jak się zarejestrować?

Na szczepienia można zarejestrować się za pomocą bezpłatnej infolinii pod numerem 989 lub wysłać SMS na 880 333 333. Można również skorzystać z e-rejestracji na stronie gov.pl/szczepimysie lub zarejestrować się w przychodni zdrowia.

Mniej szczepionek, przesuwanie terminów

Szef KPRM Michał Dworczyk przekazał w sobotę, że w tym tygodniu do Polski dojedzie łącznie mniej o 1,1 mln szczepionek. - Wpłynie to na już funkcjonujące ponad siedem tysięcy punktów szczepień, w których są te szczepienia realizowane, dlatego że dzisiaj w magazynach RARS-u szczepionek praktycznie nie ma w związku z tym punkty realizują na bieżąco dostawy, a tych dostaw niestety właśnie kilku nie będzie, bądź zostaną mocno przesunięte – powiedział. - To może się odbić na niektórych punktach szczepień w taki sposób, że pacjenci zostaną poinformowani o przesunięciu terminu szczepienia – dodał.

Dworczyk wskazał równie, że być może wolniej będą uruchamiane punkty szczepień powszechnych. - Myśleliśmy, że już w drugim kwartale takich sytuacji – do jakich przyzwyczaił nas pierwszy kwartał, pierwsze trzy miesiące tego roku – nie będzie (...) Niestety widać, że musimy być na to również teraz przygotowani – mówił.