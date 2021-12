Przymusowe lądowanie samolotu na Białorusi. Ujawniono nowe fakty i nagranie z wieży kontroli lotów

Z ujawnionych dziś materiałów ze śledztwa wynika, że załoga samolotu została poinformowana o zagrożeniu bombowym wcześniej niż wysłano spreparowaną wiadomość w tej sprawie. Co więcej, kontrolerowi lotu na wieży w Mińsku polecenia wydawać miał oficer KGB. – Prawdziwym celem działań było zatrzymanie Pratasiewicza – podkreślił Żaryn.

Rzecznik podkreślił, iż mieliśmy do czynienia z czymś, co należy określić jako działania o charakterze terroryzmu państwowego prowadzonego przez białoruskie służby.

– Dowody pokazują, że porwanie samolotu Ryanair było operacją białoruskich służb specjalnych, która miała na celu zatrzymanie przeciwnika politycznego reżimu Aleksandra Łukaszenki. W tym celu doszło do wytworzenia fałszywej informacji o zagrożeniu bombowym – poinformował Stanisław Żaryn.

Do przedmiotowego zdarzenia doszło 23 maja. Tego dnia samolot linii lotniczych Ryanair lecący z Aten do Wilna został zmuszony do lądowania na lotnisku w Miński. Jako powód podano rzekomą informację o podłożeniu ładunku wybuchowego. Szybko okazało się, że na pokładzie samolotu był działacz białoruskiej opozycji Raman Pratasiewicz, który chwilę po lądowaniu został zatrzymany. Aresztowano wówczas także jego partnerkę Sofię Sapiegę.

Twitter, polsatnews.pl