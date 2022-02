Przez dwa lata nowojorska policja szukała zaginionej Paislee Shultis. Dziewczynkę udało się wreszcie znaleźć. Była ukrywana... pod schodami

Gdyby nie tajemniczy informator, który przekazał bezcenną wiadomość, amerykańscy policjanci długo jeszcze szukaliby zaginionej w Cayuga Heights w stanie Nowy Jork w lipcu 2019 roku czteroletniej wtedy Paislee Shultis.

Podejrzewano, że małą uprowadzili jej biologiczni rodzice, Kimberly Cooper i Kirk Shultis Jr,, którzy zostali przez sąd pozbawieni opieki nad małą. Dziewczynkę odnaleziono w jednym z domów w Saugerties w hrabstwie Ulster. Cooper i Shultis Jr., też się tam ukrywali. Jak doszło do odkrycia?

Policja nie powiedziała, kto dał cynk o kryjówce małej Paislee. Nie powiedziano też, dlaczego biologiczni rodzice stracili prawo do opieki. Gdy policjanci przybyli do domu jej rodziców, ojciec i dziadek Paislee, Kirk Shultis Jr. i Kirk Shultis Sr. zaprzeczyli, by Paislee tam była.

Detektyw Erik Thiele zauważył jednak coś dziwnego w schodach prowadzących do piwnicy. Oświetlił latarką podłogę i zobaczył coś, co wyglądało na koc. Rozerwano schody i funkcjonariusze dostrzegli dwie małe stopy. To była poszukiwana dziewczynka. Pod schodami znajdowała się Kimberly Cooper, biologiczna matka Paislee, którą aresztowano, bo wcześniej była już poszukiwana. Z kolei Shultis Jr. i Shultis Sr. zostali zwolnieni po przesłuchaniu.