Przewodniczący Episkopatu Polski apeluje do premiera Mateusza Morawieckiego o zmniejszenie obostrzeń w kościołach

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki napisał list do premiera Mateusza Morawieckiego, w który zaapelował do szefa rządu o zniesienie obostrzeń w kościołach.

Co więcej, duchowny przypomniał, że już we wcześniejszych listach do premiera zwracał uwagę na to, że „możliwość wyznawania i praktykowania wiary jest niezbywalnym prawem człowieka i wpływa na jego kondycję – sferę duchową, psychiczną i fizyczną, stąd restrykcje w tak ważnej sferze życia społecznego powinny być ograniczone do koniecznego minimum.”

„Dzisiaj, wobec diametralnie innej i zdecydowanie lepszej sytuacji epidemicznej, wyrażam mój stanowczy sprzeciw wobec dalszego – tak drastycznego – ograniczania prawa wiernych do publicznego wyznawania i praktykowania wiar” – zaapelował Gądecki.

Ograniczanie wolności religijnej

Przewodniczący KEP ocenił, ze dalsze utrzymywanie obostrzeń w kościołach jest nie tylko rodzaje dyskryminacji, ale stanowi ograniczanie wolności religijnej.