Przewodnicząca Komisji Europejskiej: Zaczynamy odwracać historię tego trudnego roku

- Zaczynamy odwracać historię tego trudnego roku. Dziś mamy dzień dostaw, a jutro w całej Europie zaczynamy szczepienia na Covid-19. Szczepionka będzie dostępna w tym samym czasie we wszystkich krajach UE. Ludzie zaczną przyjmować szczepionkę w Atenach, Rzymie, Helsinkach, Sofii. Te dni europejskich szczepień są wzruszającym przejawem naszej europejskiej jedności i europejskiego sukcesu - mówiła w nagraniu.

- Unia Europejska zapewnia szczepionki dla całej swojej populacji - 450 milionów, ale również dla takich krajów jak Islandia czy Norwegia. Szczepienia przywrócą nam stopniowo normalne życie. Ale wtedy, kiedy wystarczająca liczba mieszkańców zostanie zaszczepiona. Będziemy mogli znowu podróżować, spotykać znajomych i przyjaciół i mieć normalne wakacje, za którymi tęsknimy. Ale do tego czasu musimy być ostrożni. Musimy chronić przed wirusem siebie i swoich bliskich. Bądźmy razem bezpieczni. Uczyńmy rok 2021 czasem odbudowy i nadziei – zakończyła nagranie przewodnicząca KE.

Szczepienia w Polsce

Pierwsze szczepionki już dotarły do Polski - W sobotę nad ranem, ok. godz. 6.45, zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, szczepionki trafiły do celu - powiedział prezes Agencji Rezerw Materiałowych Michał Kuczmierowski, cytowany przez PAP.