Przestępcy podszywają się pod duży bank. "Oszuści oprócz przygotowania fałszywej strony do logowania, podmienili także numery do infolinii"

14 mln szczepień w trzy miesiące. Zaszczepimy się w pracy, aptece i u dentysty

12 kwietnia rozpoczną się powszechne zapisy na szczepienia roczników 1962–1973. Ponadto zwiększy się grono zawodów, których przedstawiciele będą mogli zakwalifikować do szczepienia i podać szczepionkę na COVID-19. To efekt przepisów przyjętych 30 marca przez Sejm. Do podania szczepionki zostaną uprawnieni m.in. fizjoterapeuci i farmaceuci.