Przerażające rzeczy w Google Street View. Przypadkowe zdjęcia wyglądają jak z horroru! Co na nich jest?

Niedawno internet obiegło nowe, zatrważające zdjęcie z Google Street View. Zostało wykonane w Czarnobylu i przedstawia tajemniczą figurę bez twarzy w jednym z opuszczonych budynków.







Internauci długo zastanawiali się, co to może być. Co najbardziej sceptyczni uznawali, że jest to po prostu zwykła figurka lub rzeźba, która przez zaciemnione pomieszczenie i wyraźne ślady zniszczenia przybrała złowieszczy charakter.