Przepisy na wegański obiad, kolację i śniadanie 9.12.2021. Pomysły na proste dania Newsroom 360

Zebraliśmy najciekawsze przepisy na wege dania gettyimages.com/DronG

Wege przepisy na obiad, śniadanie i kolację. Zebraliśmy to, co najciekawszego pojawiło się na Instagramie 9.12.2021. Przekonaj się, jakie wegańskie danie warto dzisiaj przygotować. Najnowszy post: "*WARZYWA NA PATELNIE ZAPIEKANE Z SEREM*PRZEPIS*No praca wciąga, ale obiad musi być. Czasu za wiele nie ma więc korzystam czasem z gotowych produktów. Szybkie w przygotowaniu i mega smaczne 😁. Głodomory są na tak. Buziaki.---Przepis: (można pominąć kurczaka wtedy będzie wege)-1 paczka warzywa na patelnie z ziemniakami-olej-1 pierś z kurczaka-sól-150 g sera żółtegoNa patelni rozgrzwamy 2 łyżki oleju. Kurczka myjemy, osuszamy i kroimy w kostkę. Wrzucamy na rozgrzaną patelnie i smażymy z odrobiną soli. Gdy kurczak jest gotowy dorzucamy warzywa i smażymy aż będą gotowe ( możemy dodać ulubione przyprawy by dodać im wyrazistrzego smaku zależy dużo jakie warzywa bierzemy do przygotowania dania). Gotowe warzywa z kurczakiem przekładamy do foremki, posypujemy serem i zapiekamy w piekarniku w 180 stopniach (góra-dół) około 10 do 15 minut. Smacznego.---Obserwujcie @cossiegotuje i zostawiajcie ♡---#warzywa. "