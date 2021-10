Przepisy na wegański obiad, kolację i śniadanie 9.10.2021. Pomysły na proste dania Newsroom 360

Zebraliśmy najciekawsze przepisy na wege dania gettyimages.com/vaaseenaa

Wege przepisy na obiad, śniadanie i kolację. Zebraliśmy to, co najciekawszego pojawiło się na Instagramie 9.10.2021. Przekonaj się, jakie wegańskie danie warto dzisiaj przygotować. Najnowszy post: "Polacy coraz mocniej przekonują się do wegetarianizmu i weganizmu. Według danych z Panelu Gospodarstw Domowych GfK Polonia w ciągu ostatnich trzech lat wzrost wolumenu sprzedaży roślinnych zamienników mięsa i wędlin sięgnął 480 proc. Przy jednoczesnym spadku sprzedaży świeżego mięsa jest to bardzo obiecujący trend.🔸Polacy coraz chętniej kupują roślinne zamienniki mięsa i wędlin. Według danych GfK w ciągu ostatnich trzech lat jest to wzrost sięgający 480 proc.🔸Ten sam raport wskazuje również delikatny spadek sprzedaży świeżego mięsa (-7,5 proc.), co potwierdza, że Polacy urozmaicają swoją dietę, włączając do niej więcej bezmięsnych produktów🔸Według innych danych już 23 proc. osób na całym świecie deklaruje, że stara się zmniejszać spożycie mięsa, którego produkcja jest wielokrotnie bardziej emisyjna od roślinnej#noizzfood. "