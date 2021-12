Przepisy na wegański obiad, kolację i śniadanie 8.12.2021. Pomysły na proste dania Newsroom 360

Zebraliśmy najciekawsze przepisy na wege dania gettyimages.com/jenifoto

Najprostsze przepisy na wege dania i pomysły na wykorzystanie tego, co masz pod ręką. Co dzisiaj zjesz? Śledzimy pojawiające się na Instagramie przepisy na wegańskie dania. Zobacz najnowszy post z 8.12.2021: "Mam nadzieję, że w tym świątecznym szale ktoś zechce zjeść, na przykład - krem z dyni i selera, ze smażonym tofu i kaszą jaglaną. #przepis na 4 porcje 500 g dyni piżmowej250 g korzenia selera200 g mleczka kokosowego2 łyżki oleju rzepakowego180 g tofu1 łyżeczka pieprzu ziołowego1 łyżeczka garam masala 100 g kaszy jaglanej1/2 łyżeczki kurkumy Tofu pokrój w małą kostkę. Wymieszaj z olejem i ziołowym pieprzem. Odstaw na godzinę, a następnie usmaż na patelni.Kaszę ugotuj z kurkumą.Warzywa obierz, pokrój w małą kostkę. Ugotuj w ok. 500 ml wody. Dodaj przyprawy, odprawę do smaku solą. Gdy warzywa zmiękną dodaj mleczko kokosowe i zmiksuj na gładką masę.Podawaj z kaszą i tofu.#warzywnasroda @beata_raut #wegenasłono @wegetipy #odczarowujetofu @mniamminia #wege #roslinniejemy #kuchniawegetariańska #wegetarianizm #vegefoods #pychota #smacznego #smacznie #pysznie #mniam . "