Przepisy na wegański obiad, kolację i śniadanie 8.11.2021. Pomysły na proste dania Newsroom 360

Zebraliśmy najciekawsze przepisy na wege dania gettyimages.com/scottiebumich

Przepisy na wegański obiad, kolację czy śniadanie mogą być proste w wykonaniu, a bardzo smaczne. 8.11.2021 prześledziliśmy Instagrama w poszukiwaniu ciekawych wege przepisów. Oto najnowszy post: "Przepis od @paulalovesparis 💚Daktylowe słodyczki na patyku 😍🤤 Wegańskie, bez glutenu i cukru 💪🏼 Słodycze w tym stylu robiłam już wcześniej i podobny przepis jest na profilu, ale pomysł na tą formę podania ich na patyku podsunął @_staskowiak_ i tak oto one powstały 😊Składniki (na 8 dużych porcji):- 600 g daktyli suszonych- 80 g masła orzechowego (100% orzechów)- 80 g ekspandowanej kaszy jaglanej- 30 g wiórków kokosowych- garść liofilizowanych malin- duża szczypta soli- 250-300 g gorzkiej czekoladyPrzygotowanie:1. Daktyle zalać wrzątkiem i odstawić na max 10 minut, nie dłużej (jeśli zbyt mocno rozmiękną i wchłoną zbyt dużo wody, będzie ciężko pracować z masą później) odlać i odcisnąć z nich wodę, zblendować razem z masłem orzechowym na gładką masę, dodać kaszę, wiórki, pokruszone maliny i sól, wymieszać/zagnieść całość dokładnie, przełożyć do tortownicy 22 cm, dobrze rozsmarować i docisnąć, wstawić do zamrażarki na min. 2 h2. Rozpuścić czekoladę (ja zrobiłam to w garnuszku na małej mocy), wyjąć tortownicę z zamrażarki, obkroić na około, wyjąć z obręczy i pokroić na 8 trójkątów, w każdego wcisnąć patyczka do lodów, oblewać z góry i po bokach czekoladą, odkładać na kratkę i wstawić całość do lodówki na 20-30 min, jak czekolada zastygnie - oblewamy od spodu i znów do lodówki, jak zastygnie, to z reszty czekolady robimy paseczki (można wyciskać np. z rękawa lub takiej specjalnej buteleczki), dowolnie dekorujemy (u mnie pistacje i liofilizowane maliny), można trzymać w lodówce lub zamrażarce - wtedy starczą na dłużej 😉————————————————————Jeśli spodobał Ci się przepis ZAPISZ na później i daj FOLLOW, by nie przegapić nowych przepisów 😉⠀Zachęcamy też wejście na profit autora przepisu ❤️⠀Oznacz znajomego, który koniecznie musi zobaczyc ten przepis 💪_____________⠀#dietetycznie. "