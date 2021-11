Przepisy na wegański obiad, kolację i śniadanie 6.11.2021. Pomysły na proste dania Newsroom 360

Zebraliśmy najciekawsze przepisy na wege dania gettyimages.com/vaaseenaa

Wege przepisy na obiad, śniadanie i kolację. Zebraliśmy to, co najciekawszego pojawiło się na Instagramie 6.11.2021. Przekonaj się, jakie wegańskie danie warto dzisiaj przygotować. Najnowszy post: "Keto sernik raffaello to pyszny, wilgotny sernik pieczony o smaku kokosowym. Dodatkowo jest bezglutenowy, a także dzięki zastosowaniu odżywki białkowej jest bez cukru. Jego przygotowanie jest banalnie proste, wystarczy zmieszać wszystkie składniki i je upiec. Gorąco polecam wszystkim leniuchom kuchennym i nie tylko :)Jaki jest Twój ulubiony sernik? Pieczony czy na zimno? Z lukrem, rodzynkami?Dajcie znać w komentarzach! 👇🏼 ⠀_____________________🔍 Przepis znajdziesz na stronie wegeprzepis.pl pod nazwą: KETO SERNIK RAFFAELLO_____________________➡️ Obserwuj na Instagramie: @wegeprzepis➡️ Polub na Facebooku: WegePrzepis➡️ Obserwuj na Pinterest: WegePrzepis_____________________Ten przepis jest➡️ bez glutenu➡️ bez orzechów➡️ keto➡️ low carb_____________________#wegeprzepis. "